Dessau-Roßlau Widerstand gegen Buga: Frist für Unterschriftensammlung endet

Hauptinhalt

18. August 2024, 08:09 Uhr

Die Menschen in Dessau-Roßlau sind sich uneinig: Die einen wollen eine Bundesgartenschau 2035, weil sie auf eine verbesserte Stadtentwicklung hoffen. Die anderen kritisieren, dass die Veranstaltung zu viel kostet. Die Kritiker haben vor längerem eine Unterschriftensammlung gestartet, die am Sonntag um Mitternacht endet. So geht es danach weiter.