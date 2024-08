Nach fast drei Stunden wird die Luft dünn in der Dessauer Marienkirche. Nimmt man das Stimmungsbild der Besucher an diesem Abend als Spiegel der Stadteinwohner, so sind die Meinungen zur Buga geteilt. Einige sehen sie als einmalige Chance, die Stadt nach vorn zu bringen, andere sind in ihrer Meinung bestärkt, dass die finanziellen Risiken zu hoch sind, die Stadt sich das nicht leisten könne. In den kommenden Monaten soll es weitere derartige Bürgerforen geben.