Für eine Bundesgartenschau 2035 in Dessau-Roßlau haben sich weitere Fürsprecher zu Wort gemeldet. Fachleute wie Stadtplaner, Landschaftsarchitekten und Architekten legten am Freitag ein Positionspapier vor. In ihm begründen sie, worin ihrer Meinung nach der Nutzen einer Bundesgartenschau für die Stadt liegt.