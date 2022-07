Für Großfamilien gibt es in Deutschland eine besondere Auszeichnung. Jedes Jahr übernimmt der Bundespräsident rund 450 sogenannte Ehrenpatenschaften. Die bekommt das siebte Kind einer Familie. Die Idee geht zurück auf die Anfangstage der Bundesrepublik. Heute heißt es auf der Website des Bundespräsidialamts , das Staatsoberhaupt bringe so die "Verantwortung des Staates für kinderreiche Familien zum Ausdruck".

In einem aktuellen Fall aus Dessau-Roßlau gilt diese Verantwortung nun auch für eine Familie, in der die Eltern namens N. an der "Heranbildung einer neonazistischen 'Elite'" beteiligt waren. So zumindest hat das Bundesinnenministerium einst die Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ) eingeordnet. In der seit 2009 verbotenen neonazistischen Organisation waren die N.s Mitglieder und hatten zeitweilig Führungsrollen inne.