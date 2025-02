Technische Probleme beim illegalen Cannabisanbau Wegen Cannabisanbau: Wohnung in Dessau-Roßlau brennt zweimal an einem Abend

15. Februar 2025, 16:07 Uhr

Zweimal an einem Abend hat es in einer Wohnung in Dessau-Roßlau gebrannt. Der Bewohner hatte die nötige Elektronik für seinen Cannabisanbau unsachgemäß verwendet. Nach dem zweiten Brand wurde auch bei einem Nachbarn eine illegale Zahl an Cannabispflanzen entdeckt. Auch in Zeitz hat die Polizei eine illegale Cannabisplantage entdeckt.