Dessau-Roßlau ist am Wochenende so etwas wie die deutsche Hauptstadt der Amateurmusik. Von Freitag bis Sonntag werden in der ganzen Stadt die Tage der Chor- und Orchestermusik an zwölf Spielorten gefeiert. Dazu werden rund 750 Musikerinnen und Musiker in 32 Ensembles in Dessau-Roßlau erwartet. Die Hälfte davon kommt aus der Region.