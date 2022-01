In Sachsen-Anhalt sind am Montagabend erneut tausende Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Auch in Dessau, Bitterfeld, Wittenberg und Gräfenhainichen gab es Demonstrationen. Laut Polizei waren in Anhalt und Wittenberg insgesamt etwa 4.500 Menschen unterwegs. Zu Zwischenfällen sei es nicht gekommen.

Unfallopfer müssen lange warten

Wegen der Demonstration durch Dessau dauerte es am Montag jedoch ungewöhnlich lange, bis die Polizei einen Unfall aufnehmen konnte. In Dessau-Süd waren an einer Kreuzung zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Frauen wurden dabei verletzt, eine davon schwer. Die Rettungskräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und konnten den beiden Frauen helfen.