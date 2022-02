Vor allem Busse betroffen Hoher Krankenstand: Fahrplan im Nahverkehr in Dessau wird ausgedünnt

Die einen sind krank, die anderen in Quarantäne: Weil viel Personal ausfällt, streichen die Stadtwerke in Dessau vorübergehend den Fahrplan im Nahverkehr zusammen. In Magdeburg gibt es ähnliche Probleme. Auch dort fahren vorübergehend weniger Straßenbahnen.