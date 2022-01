Hoffen auf Rosenmontag Wegen Corona: Saal-Karneval in Dessau abgesagt

Prinzen-Kür, Weiberfastnacht und Co.: All das wird es bei den Karnevalisten in Dessau-Roßlau in diesem Jahr nicht geben. Schuld ist die aktuelle Corona-Lage. Eine kleine Hoffnung gibt es noch für den Umzug an Rosenmontag.