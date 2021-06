Das Spray basiert auf dem Prinzip der Plasmatherapie. "Gute" Bakterien oder Viren würden bei der Anwendung geschont, erklärte Daeschlein im Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung. Die elektrisch geladenen, aggressiven Bestandteile von Erregern würden dagegen abgetötet. Nun geht es darum, die Physik des Sprays zu verbessern. So soll der Wirkstoff genau in die Bereiche der Nase gelangen, in denen sich die Coronaviren am wohlsten fühlen.