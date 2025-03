Dass am Ende andere Wettbewerber bei der Entwicklung eines Impfstoffes schneller waren und das Dessauer Präparat auch nur mäßig geeignet war, bezeichnet Meisel heute als wichtige Erfahrung. Denn das Unternehmen litt wie alle anderen Arbeitgeber unter den damaligen Corona-Beschränkungen: "Als kritische Infrastruktur hatten wir die Sorge, dass die Mitarbeiter gesund durch die Pandemie kommen. Auch, um die Produktion aufrecht zu erhalten. Alle mussten sich vor Arbeitsbeginn testen lassen. Denn wir mussten die Produktion sichern für weltweit tätige Konzerne, die wir schon an Bord hatten."

IDT: Forschung und Auftragsproduktionen

IDT hat damals nicht nur geforscht, sondern war auch ein großer Auftragsproduzent. Millionen von Impfdosen wurden für andere Hersteller produziert. Nicht immer ging es so schnell wie erhofft, sagt Mathias Kahl, der heutige Entwicklungsleiter. Es gab zwar Aufträge ohne Ende, aber es fehlte an Rohstoffen und Lagerungsmöglichkeiten. Darauf hat IDT inzwischen reagiert. "Wir haben uns die Lieferketten neu angesehen und setzen seitdem hauptsächlich auf Lieferanten aus Europa. Und die Lagerkapazitäten haben wir am Stammsitz in Dessau-Tornau mehr als vervierfacht."

Neu angeschafft wurden 41 Tiefkühlcontainer, in denen Impfstoffe teilweise bis zu minus 80 Grad Celsius aufbewahrt werden können. Laut Kahl werden aber auch die Mitarbeiter an Großanlagen regelmäßig geschult. Denn IDT gehört zu den fünf deutschen Unternehmen in der Bundesrepublik, die im Krisenfall für die Pandemie-Vorsorge zuständig sind. Bildrechte: picture alliance / dpa | Jan Woitas

80 Millionen Impfdosen pro Jahr möglich