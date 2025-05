Mohs zuckt mit den Schultern. Und falls doch jemand nachfrage, dann ohne Fährführerschein. Der sei aber nötig, um als Fährmann zu arbeiten. "Dafür müssen Interessierte zunächst 180 Tage als Fährgehilfe mitfahren und zudem den Funkschein machen." Erst dann könne man sich zur Prüfung anmelden, so Mohs. Nur es fehlen Kandidaten. Nicht nur in Coswig.

"Auch andere Fähren suchen Fährleute, zum Beispiel die Kollegen in Sandau und ich glaube auch in Pretzsch." Trotz Fachkräftemangel, die Hoffnung aufgeben will der Chef der Coswiger Stadtwerke jedoch nicht. "Wir sind eine landesbedeutsame Fähre, wie die anderen Fähren in Sachsen-Anhalt auch."