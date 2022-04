"Es begann damit, dass zwei ehemalige Schüler von uns, die schon fünf Jahre aus der Schule raus sind, Kontakt aufgenommen haben, zu ihren ukrainischen Bekannten von damals und gesagt haben ‚Wir helfen euch‘", erinnert sich Kraft. Schnell habe man am Gymnasium dann einen Transport zur polnisch-ukrainischen Grenze organisiert und die ersten Flüchtlinge nach Dessau geholt. Weitere folgten, darunter zwei Lehrerinnen von der Kiewer Partnerschule, außerdem Verwandte und Freunde, von Liborius-Schülern mit ukrainischen Wurzeln. Viele dieser Menschen hatten Kinder dabei, denen man mit etwas Deutschunterricht helfen wollte, schnell in dem für sie fremden Land anzukommen.

"Unser Ziel war es, den Kindern nach dem Erlebnis der Flucht ganz schnell das Gefühl zu vermitteln, hier gibt es so etwas wie normales Leben. Für die beiden Jungs, die im Moment noch bei mir leben, war so ein Stück Normalität zum Beispiel jeden Tag Fußball spielen gehen zu können. In ihrer Heimat konnten sie das nicht mehr. Für die beiden 14-Jährigen ist das ein roter Faden im Leben", beschreibt der Direktor. Und vor dem Fußballspiel stünde der Unterricht in der Schule.