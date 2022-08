Stadion-Rasen RB Leipzig will Dessau "unter die Arme greifen"

Weil das DFB-Pokalspiel zwischen Ottensen und RB Leipzig nach einer Beschädigung des Fußballrasens nicht in Dessau stattfindet, entsteht der Stadt Dessau-Roßlau ein hoher Geldschaden. Der Rasen wird wohl über Monate nicht bespielbar sein. Das Spiel fand letztendlich doch in Leipzig statt. Vor dem Anpfiff kündigte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bei Sky an, man wolle der Stadt Dessau "unter die Arme greifen".