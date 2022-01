In Zukunft könnten Dieselzüge mit weniger umweltschädlichen Kraftstoffen fahren. Ein entsprechender Test läuft derzeit in Dessau-Roßlau . Forscher rüsten dort Dieselmotoren auf Wasserstoff und Biogas um. Ein erster umgerüsteter Dieselmotor steht aktuell auf dem Prüfstand .

Dirk Ottwald, Bündnismanager vom Projekt Trains an der Hochschule Anhalt in Köthen, ergänzt: "Was die Umrüstung angeht, sind wir tatsächlich in Europa einzigartig. Wasserstoffverbrennungsmotoren für Züge gibt es noch nicht."