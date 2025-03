Was ist das Down-Syndrom? Trisomie 21, auch Down-Syndrom genannt, geht auf eine Besonderheit in den Erbanlagen zurück: Das Chromosom 21 ist dreimal statt wie üblich nur zweimal vorhanden. Das hat Folgen sowohl für die geistige als auch die körperliche Entwicklung.



Bestimmte Krankheiten treten bei Menschen mit Down-Syndrom häufiger auf als in der Allgemeinbevölkerung. Dazu gehören angeborene Fehlbildungen, insbesondere Herzfehler. Auch weisen die Menschen eine intellektuelle Beeinträchtigung auf, die stark von Mensch zu Mensch variiert. Betroffene sind oft sozial-intelligent und einfühlsam.



Mit zunehmendem Alter der Mutter steigt die Wahrscheinlichkeit einer Trisomie 21 des Kindes. Durch Untersuchungen während der Schwangerschaft kann prognostiziert werden, ob ein Kind mit Down-Syndrom heranwächst. Nach einer solchen pränatalen Diagnose trägt ein großer Teil der werdenden Mütter das Kind nicht aus. In Deutschland gibt es kein Register für Menschen mit dem Syndrom. Schätzungen gehen von bis zu 50.000 Menschen mit Trisomie 21 in der Bundesrepublik aus. Quelle: dpa