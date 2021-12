Weil er mehr als 100 Kilogramm Drogen verkauft haben soll, steht ein 25-Jähriger seit Freitag in Dessau-Roßlau vor Gericht. Wie ein Sprecher des Landgerichts mitteilte, wird dem Angeklagten Handel mit Betäubungsmitteln in mehreren Fällen vorgeworfen .

Festgenommen worden war der Mann im Juni dieses Jahres, als er 22 Kilogramm Marihuana in einer Garage in Dessau einlagern wollte – wohl, um sie später zu verkaufen. Die Polizei war ihm auf die Spur gekommen, weil sie mehrere sogenannte Krypto-Handys des Angeklagten ausgewertet hatte. Mit solchen Telefonen lassen sich Gesprächsdaten vor ihrer Übertragung verschlüsseln. Den Ermittlern war es nach eigenen Angaben dennoch gelungen, Beweise zu sichern. In der Garage in Dessau waren bei einer Durchsuchung auch "zahlreiche Waffen" sichergestellt worden.