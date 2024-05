Der Drohnen-Einsatz an der Autobahn 9 unweit von Sandersdorf-Brehna hatte sich schon nach kurzer Zeit gelohnt. Gleich zehn Lastwagen zogen die Autobahnpolizisten aus dem Verkehr, weil sich die Fahrer nicht an die Abstandsregeln hielten. Ab einer Geschwindigkeit von 50 km/h schreibt der Gesetzgeber für Lkw einen Abstand von mindestens 50 Meter zum vorausfahrenden Fahrzeug vor. Bleibt er darunter, wird es teuer. Die überführten Lkw-Fahrer müssen mit einem Bußgeld von 80 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.