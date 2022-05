Wer in Dessau Filme abseits des Mainstreams sucht, für den ist das Kiez-Kino wohl die erste Adresse. Klar: Es gibt das große UCI-Kino ein paar Hundert Meter weiter. Da können die Gäste auch mal zwischen 15 Filmen auswählen . Täglich, versteht sich. Doch den Dokumentarfilm oder die sozialkritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Phänomenen – die gibt's wohl nur hier. Und in welchem Kino sitzt man schon in einem heimeligen Saal, der gerade einmal 44 Plätze bietet? Richtig: nirgends. Nicht ohne Grund zählt das Kiez-Kino zu den kleinsten Kinos in ganz Sachsen-Anhalt. Und es hat eine lange Geschichte: Viele Jahre war es an das gleichnamige soziokulturelle Zentrum angedockt. Das feierte neulich sein 30-jähriges Bestehen.

Dann, irgendwann im Sommer 2019 – Schuld war also ausnahmsweise nicht die Pandemie –, blieb der Saal zu. So richtig wirtschaftlich war der Betrieb nicht mehr. Und dann war auch noch der langjährige Vorführer Edmund Lening, von allen nur "Eddi" genannt, in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. War's das also mit dem Programmkino in der Stadt? Geht nicht, dachten sich ein paar Dessauerinnen und Dessauer und gründeten im September 2020 den Verein "Film ab in Dessau". Einen Monat später hatten sie das Kino wiedereröffnet. Sebastian Plickert war von Anfang an dabei.