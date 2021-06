Mehr als 30 Menschen in Notaufnahme Dessau-Roßlau leidet unter dem Eichenprozessionsspinner

Die Anwohner vom Dohlenweg in Dessau sind zu beneiden. Ihre Grundstücke liegen direkt am Deich, dahinter ist Wald und wenige Meter weiter fließt die Mulde. Doch die Idylle trügt in diesen Tagen. Denn die Bewohner des Dessauer Ortsteils Törten klagen über massive Hautprobleme durch das Gift von Eichenprozessionsspinnern.

"Gucken Sie mal, diese Pickel und Pusteln sind über den ganzen Körper verteilt", erzählt Patricia Meiselbach. Ihre Nachbarin Katja Waldbauer ergänzt: "Vor allem an den weichen Hautflächen – Innenschenkel, die Innenarme, der Hals. Es ist grauenvoll, es juckt wie die Pest. Man kann nicht gegen den Juckreiz ankämpfen. Der Kopf sagt, du darfst nicht kratzen, aber man kann nichts dagegen tun. Man juckt trotzdem und dann wird es wirklich brennend und schmerzhaft."

Viele Fälle an einem Tag

So wie den beiden Frauen ging es am Wochenende hunderten Dessauern. Allein 70 Frauen und Männer haben den Notdienst in der Hubertus Apotheke genutzt. "Alle kamen mit den gleichen Symptomen," erzählt Mitarbeiterin Cornelia Beuchel, die am Sonntag Dienst hatte. "Hautausschlag am ganzen Körper, an den Armen. Wir haben Cortison-Salben und kühlende Salben empfohlen."

Am Städtischen Klinikum Dessau haben sich an diesem Tag 31 Patienten mit allergischen Reaktionen in der Notaufnahme vorgestellt. Sechs Mal so viele wie an gewöhnlichen Wochenenden, so der Kliniksprecher.

Hautirritationen bei Berühgung der Raupenhaare möglich

Seit 1993 breitet sich der Schmetterling in Deutschland vermehrt aus, auch in der Altmark, im Landkreis Wittenberg und in der Stadt Dessau-Roßlau. Er tritt bevorzugt in Eichenwäldern auf.

Warnschilder sind in Dessau-Roßlau angebracht worden. Das reicht den Anwohnern aber nicht aus. Bildrechte: MDR/Susanne Reh Neben der Schädigung der Eichen durch den starken Fraß der Raupen können die Raupenhaare des Eichenprozessionsspinners eine Gesundheitsgefahr für Menschen darstellen. Das gilt vor allem für eine Berührung mit den Gifthaaren, die das Eiweißgift Thaumetopoein enthalten. Dieses Gift kann beim Menschen Hautirritationen, Atembeschwerden und Augenreizungen auslösen. Problematisch dabei: die Gifthaare können bis zu tausend Meter weit mit dem Wind verteilt werden. Und das war am Wochenende in Dessau-Roßlau aufgrund der Wetterlage der Fall.

Viele Wald-Eigentümer, wenig Zusammenarbeit

Zwar hat die Stadt Dessau-Roßlau in ihren Stadtwäldern und Parks die Eichen im Frühjahr behandelt. Vor allem an Schulen und Kindertagesstätten sowie an Radwegen und an Wegesrändern, wie Stadtsprecher Carsten Sauer sagt. Eichen in dichten Waldgebieten seien dagegen technisch schwer zu erreichen.

Das Problem in Dessau-Roßlau ist zudem, dass es mehrere Eigentümer von Waldflächen gibt. Die Stadt selbst verfügt über etwa 300 Hektar Wald. Insgesamt aber ist Dessau-Roßlau von 9.800 Hektar Wald umgeben. Große Eigentümer sind das Land Sachsen-Anhalt, die Kulturstiftung Dessau-Roßlau sowie das Landesamt für Hochwasserschutz in Magdeburg.