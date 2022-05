In Dessau-Roßlau geht die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in eine neue Runde. Wie die Stadt mitteilte, wird der Schädling bereits seit Anfang Mai vom Boden aus bekämpft. Eine Spezialfirma ist zudem seit Montag mit einem Helikopter unterwegs, um insgesamt 250 Hektar Waldfläche mit einem Biozid besprühen, vor allem im Osten und Süden von Dessau. Der Hubschrauber soll zwei Tage im Einsatz sein. Geflogen wird vom frühen Morgen an bis in den Abend hinein.