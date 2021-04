Dessau-Roßlau, Köthen, Bernburg Einschreibe-Rekord an der Hochschule Anhalt

An der Hochschule Anhalt haben sich für das Sommersemester so viele Studentinnen und Studenten wie noch nie neu eingeschrieben. Wie Pressesprecherin Bettina Kranhold MDR SACHSEN-ANHALT sagte, gibt es fast 500 Anmeldungen. Das seien drei Mal so viele wie in den Vorjahren. Auf dem Arbeitsmarkt gebe es wegen Corona weniger freie Stellen. Offenbar nutzten das viele junge Leute, um sich weiterzubilden. Kranhold zufolge finden momentan die meisten Lehrveranstaltungen online statt.