20. Oktober 2023, 10:33 Uhr

In Dessau-Roßlau wird am Wochenende die Brücke über die Elbe gesperrt. Die beiden Städte sind von Freitagabend bis zum frühen Montagmorgen nur noch durch die Bahnstrecke und die Autobahn verbunden. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten. Am Sonntag wird in Dessau zudem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Einweihung der neuen Synagoge erwartet.