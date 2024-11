Schulz kritisiert in der neuen ARD-Doku-Serie "ARD CrimeTime – Warum verbrannte Oury Jalloh?" die juristische Aufarbeitung in dem Fall. Der Polizei wurde im Zuge der Ermittlungen vorgeworfen, eine Mauer des Schweigens aufgebaut zu haben. In den Gerichtsprozessen gaben viele Beamte an, sich nicht erinnern zu können.