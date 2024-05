Gräfenhainichen Melt-Festival in Ferropolis kündigt Aus an

30. Mai 2024, 18:13 Uhr

Vom 11. bis 13. Juli findet erneut das Melt-Festival auf dem Gelände von Ferropolis statt - es wird allerdings die letzte Ausgabe sein. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, wird das Musikfest in Gräfenhainichen nach 2024 nicht fortgesetzt. Damit endet eine Ära in der Region. In seinen besten Zeiten lockte das Melt ein großes und diverses Publikum aus aller Welt in die "Stadt aus Eisen".