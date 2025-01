Feuerwehreinsatz Großbrand: Altes Betriebsgelände in Roßlau in Flammen

Hauptinhalt

31. Januar 2025, 09:53 Uhr

Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen in Roßlau im Großeinsatz. Grund ist ein Großbrand auf einem alten Betriebsgelände. Der Rauch ist so stark, dass Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten sollen.