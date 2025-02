Feuerwehreinsatz 250.000 Euro Schaden nach Großbrand auf altem Betriebsgelände in Roßlau

01. Februar 2025, 15:37 Uhr

Die Feuerwehr war am Freitagmorgen in Roßlau im Großeinsatz. Grund war ein Großbrand auf einem alten Betriebsgelände. Der Rauch war so stark, dass Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten sollten. Auch mehrere Geschäfte wurden geschlossen.