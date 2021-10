Bei einem Feuer in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Dessau ist ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand am Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr ausgebrochen. Vor dem Haus fanden die Einsatzkräfte demnach einen 41-Jährigen. Er soll in dem Gebäude gehaust und den Brand verursacht haben.