In der Nacht zu Samstag hat in Dessau-Roßlau eine leerstehende Industriehalle gebrannt. Nach Angaben der Stadtverwaltung stand das Gebäude beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits komplett in Flammen. Die Feuerwehr habe aber verhindern können, dass sich der Brand auf weitere Gebäude ausdehnt.