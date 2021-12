Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Dessau-Roßlau sind am Montagmorgen mindestens zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand gegen 9 Uhr in der Radegaster Straße ausgebrochen. Die beiden Bewohner – eine 85 Jahre alte Frau und ein 62-jähriger Mann – wurden demnach von der Feuerwehr aus der Erdgeschoss-Wohnung gerettet.