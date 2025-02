Der Dokumentarfilm "Stolz & Eigensinn" zeigt Industriearbeiterinnen in Interviews kurz nach dem Ende der DDR.

Parallel zu den Archivaufnahmen reflektieren die Frauen in aktuellen Interviews zurück, was für sie verloren gegangen ist.

Autor und Regisseur des Films ist der in Dessau geborene Filmemacher Gerd Kroske.

In seiner neuen Dokumentation "Stolz & Eigensinn" widmet sich der Regisseur Gerd Kroske den Frauen in der DDR. In dem Film sind Archivaufnahmen zu sehen, in denen sie kurz nach dem Ende der DDR von ihrer Arbeit in den ehemaligen Industrie-Großbetrieben der DDR und ihre dadurch erlangte Unabhängigkeit erzählen. Damals sind laut Kroske 100.000 Industriearbeitsplätze von Frauen verschwunden. Geschickt kombiniert der Regisseur die dreißig Jahre alten Aussagen und Aufnahmen mit heutigen Interviews.

Eine Frau kann genauso ihre Arbeit machen, wie ein Mann. Da gibt es keine Ausnahmen. Monika Schurmann, Zugführerin in der DDR Doku "Stolz & Eigensinn"

Der Film soll zeigen, dass die Frauen sich ihren Stolz und ihren Eigensinn auch Jahrzehnte nach ihrer Zeit als DDR-Arbeiterinnen erhalten haben. Der Filmtitel "Stolz & Eigensinn" ist aber auch eine Zusammensetzung aus dem Liebesroman "Stolz und Vorurteil" von Jane Austen sowie dem dreibändigen Buch "Geschichte und Eigensinn" von Oskar Negt und Alexanders Kluge.

Zufallsfund im Archiv

In einem Interview erzählt Kroske, die Filmaufnahmen von 1994 seien ein Zufallsfund gewesen. Es sind Interviews des damaligen Leipziger Piratensenders "Kanal X". Arbeiterinnen, beispielsweise aus dem Tagebau Welzow-Süd oder Chemikerinnen aus Leuna, erzählen vom Verlust ihrer Jobs und damit ihrer Unabhängigkeit. Sie äußern ihr Erstaunen darüber, dass plötzlich nur noch Männer ihre Arbeit machen sollen. So erzählt die ehemalige Chemikerin Christel Bradler aus Leuna im Film, wie sie in den Neunzigern eigentlich zur Firma Total wechseln wollte: "Da hieß es, Total nimmt keine Frauen."

Bildrechte: Realistfilm

Für "Stolz & Eigensinn" hat Kroske die Frauen von damals wiedergefunden, mit dem Archivmaterial konfrontiert und erneut befragt. "An den Fragestellungen hat mich die zu erzählende Lücke gereizt", so Kroske. Zwischen den Aufnahmen seien dreißig Jahre vergangen und damit eine Menge passiert.

Ich wollte eigentlich zu Total rüber und da hieß es, Total nimmt keine Frauen. Christel Bradler, ehemalige Chemikerin in Leuna Doku "Stolz & Eigensinn"

Kroske sagt, ihn habe für das Filmprojekt interessiert, was die arbeitenden Frauen einst für sich gewonnen hatten und was für sie verloren gegangen war. Monika Schurmann arbeitete in der DDR als Zugführerin und gibt 1994 voller Selbstbewusstsein im Film zu Protokoll: "Eine Frau kann genauso ihre Arbeit machen, wie ein Mann. Da gibt es keine Ausnahmen."

Blick von Heute auf das Ende der DDR

Von Anfang an habe es die Idee gegeben, das alte und das neue Material auch im Split-Screen zu zeigen, erzählt Kroske im Interview. Dafür hat er die Aussagen von damals und heute nebeneinander montiert. Dazu kommen auch Aufnahmen aus dem Arbeitsalltag in längst verschwundenen Industriegebäuden.

Bildrechte: Realistfilm

Kroske habe überrascht, wie präzise die Erinnerungen der Frauen gewesen seien. "Zuweilen kommentieren sich die Frauen beim Schauen der Aufnahmen von früher selbst. Über diese Momente habe ich mich sehr gefreut", erzählt Kroske. "Ich konnte mir ja nicht sicher sein, dass meine filmische Idee tatsächlich aufgehen würde. Ist sie aber zum Glück."

Regisseur aus Dessau

Gerd Kroske wurde 1958 in Dessau geboren, wuchs dann in Leipzig und Berlin in der DDR auf. Über Umwege studierte er Regie in Babelsberg und arbeitete für das DEFA-Dokumentarfilmstudio. 1989 produzierte er seinen ersten eigenen Film über die Montagsdemos der Friedlichen Revolution "Leipzig im Herbst".

Bildrechte: picture alliance / Robert Newald / picturedesk.com | Robert Newald