In Pretzsch im Landkreis Wittenberg hat ein Mann eine Frau angezündet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll der Mann zwei Frauen umgerannt und dann eine von ihnen mit einer Flüssigkeit übergossen und in Brand gesteckt haben. Die 68-Jahre alte Frau erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.