Auf Fotos aus dem Paul-Greifzu-Stadion in Dessau ist der ramponierte Rasen deutlich zu sehen, besonders im Bereich des Anstoßkreises und in beiden Strafräumen. Dort sind großflächige braune Flächen auf dem sonst grünen Spielfeld zu erkennen. Damit ist derzeit unklar, ob das Fußball-Pokalspiel in Dessau zwischen dem Hamburger Verein Teutonia Ottensen und RB Leipzig am 30. August in Dessau ausgetragen werden kann.