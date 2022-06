Die Grünflächen und Seen im Gartenreich sind idyllisch und locken Besucher aus aller Welt. Bildrechte: Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH/Sebastian Kaps

Der Kulturstiftung wurde im Eilverfahren vom Arbeitsgericht in Dessau-Roßlau vorläufig untersagt, die Direktorenstelle bis zur rechtskräftigen Entscheidung in einem Hauptsacheverfahren zu besetzen. Die Richter verwiesen in der Verhandlung auf die Expertise der Ex-Direktorin in Landschaftspflege, Architektur und dem Umgang mit Welterbe. Diese sei nicht berücksichtigt und die Österreicherin damit benachteiligt worden. Das Gericht wird nun entscheiden, ob es eine neue Ausschreibung gibt.



In der Konkurrentenschutzklage von Brigitte Mang vor dem Arbeitsgericht geht es darum, ob sie als Bewerberin auf die Stelle zu Unrecht nicht berücksichtigt wurde. Ihr Anwalt erklärte, die Auswahlentscheidung für die Neubesetzung der Stelle sei in höchst subjektiver Weise und nicht nach objektiven Kriterien getroffen worden. Das wies der Anwalt der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz zurück. Die Ex-Direktorin sei "auf keinen Fall" benachteiligt worden. Sie sei am Ende des Auswahlverfahrens für die finale Bewertung ausgewählt worden, sei eine von zuletzt drei Bewerbern gewesen.