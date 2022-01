Die Österreicherin Mang leitet die Stiftung seit 2017. In dieser Zeit hat es etliche Störgeräusche gegeben – umstrittene Baumfällungen und Personalentscheidungen sorgten für Unruhe. Dennoch strebt die 62-Jährige eine zweite Amtszeit an. Vor allem will sie das Königsprojekt – das neue Welterbezentrum in Wörlitz – noch umsetzen.