Nach Attentat Gedenkveranstaltung in Dessau für in Solingen getötete Frau

In Dessau-Roßlau ist am Mittwoch der Opfer des Attentats von Solingen gedacht worden. Bei dem Messerangriff im August war auch eine Frau getötet worden, die aus Dessau stammte. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT gab es am Vormittag einen Gedenkgottesdienst in der Bartholomäi-Kirche in Dessau-Waldersee. Organisiert wurde die Gedenkfeier demnach von der Mutter der getöteten Frau. Die 84-Jährige lebt noch immer in Dessau-Roßlau.