Prozess in Dessau Mann aus Köthen wegen Vergewaltigung vor Gericht

Über mehrere Jahre hinweg soll sich ein Mann aus Köthen an seinen Stieftöchtern vergangen haben. Nun steht der 47-Jährige wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht. Der Prozess beginnt am Montag am Landgericht Dessau.