Irgendwie klappt das nicht mit dem Pieper. Das kleine elektronische Gerät bleibt stumm, dabei wollte die Rettungsleitstelle in Wittenberg eigentlich ein Testsignal an Max Rodinger schicken. "Das ist der Vorführeffekt", sagte der Notfallsanitäter aus Gräfenhainichen mit einem Schmunzeln im Gesicht. Irgendwann piept es schließlich. Das sollte auch so sein, denn auf diese Weise erhalten die Gemeinde-Notfallsanitäter ihre Aufträge. Und da kommt es auf Zeit an. Per Ferndiagnose entscheiden die Experten, ob der jeweilige vermeintliche medizinische Notfall den Gemeinde-Notfallsanitätern übergeben wird oder ob sofort ein Notarztwagen ausrücken muss.