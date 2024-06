Der Stadtrat von Dessau-Roßlau will die Gründung einer Privatuniversität in der Stadt unterstützen. Das geht aus einem Beschluss des Stadtrates vom Mittwoch hervor, der mit 22 Ja-Stimmen, sieben Gegenstimmen und elf Enthaltungen angenommen wurde.

Demnach wird der Oberbürgermeister beauftragt, die erforderlichen Schritte vorzubereiten. Dazu sollen zunächst finanzielle Voraussetzungen geprüft und weitere Kooperationspartner gewonnen werden. Bis Ende September solle dann eine geeignete Trägergesellschaft entwickelt werden. Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) sagte am Abend im Stadtrat, man erhoffe sich, durch die neue Privat-Uni junge Menschen nach Dessau zu locken und so dem demografischen Wandel zu begegnen.

Wissenschaftsministerium schließt finanzielle Unterstützung aus

Geplant ist, die Gründung zunächst mit Mitteln aus der Stadt und kommunalen Unternehmen wie den Stadtwerken, Sparkasse und dem Klinikum zu ermöglichen. In der Vorlage des Beschlusses hieß es, die ersten Kosten in Höhe von rund 15 Millionen der Privat-Universität sollten in den kommenden fünf bis sechs Jahren getragen werden. In zehn Jahren könnten laut Planung Gewinne erzielt werden, vor allem durch die Studiengebühren. Auch Spenden seien denkbar, hieß es im Stadtrat.

Das Wissenschaftsministerium hatte eine eigene finanzielle Unterstützung ausgeschlossen. Wie das Ministerium MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage mitteilte, haben private Universitäten grundsätzlich keinen Anspruch auf staatliche Leistungen. Allerdings spreche nichts gegen weitere Bildungseinrichtungen. Sie könnten eine sinnvolle Ergänzung bilden, sofern sie sich selber finanzierten.

Hochschule Anhalt droht mit Verlagerung der Studiengebote aus Dessau

Die Hochschule Anhalt kritisiert das Vorhaben scharf und hatte bereits vor der Abstimmung mit Konsequenzen gedroht. Wie Hochschulpräsident Jörg Bagdahn MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hat der Senat der Hochschule am Mittwoch empört eine Protestnote verabschiedet. 31 Professoren haben nach seinen Angaben das Papier unterzeichnet, in dem vor allem die Dopplung der Angebote und eine Konkurrenz kritisiert werden.

Der Senat erwägt demnach rechtliche Mittel und die Kündigung aller Kooperationen mit Dessau und droht zudem mit der Verlagerung aller Studienangebote aus Dessau an andere Standorte. Zudem kritisierte Bagdahn die geplanten jährlichen Studiengebühren von 9.000 Euro.

Diese lägen zum Teil deutlich über den derzeitigen Studiengebühren anderer privater Anbieter. "Angesichts dieser Punkte und der Tatsache, dass die Hochschule Anhalt über ein eigenständiges Promotionsrecht und exzellente Forschungsleistungen verfügt, erscheint es widersinnig, mit öffentlichen Mitteln eine regionale Konkurrenz im wissenschaftlichen Bereich zu unterstützen", hieß es von Bagdahn vorab.

Gutachter hält Pläne für machbar

Der externe Gutachter Gerhard Schreier kommt dagegen zu dem Schluss, die Pläne seien "machbar". Es gebe aber ein paar Punkte, die ihn überrascht hätten, sagte Schreier MDR SACHSEN-ANHALT. Er verstehe, dass es viele Interessen gebe und dass manche Menschen auch nicht positiv gestimmt seien, wenn eine Universität entstehe. "Aber das muss man vielleicht aushalten und sich dann zusammenraufen", sagte Schreier.

Zur Finanzierung sagte Schreier, einer müsse das Projekt anschieben. "Am Anfang verdient man noch kein Geld damit. Es ist wie bei jedem Unternehmen. Wenn man es gründet, muss man erstmal investieren. Es geht um eine Anschubfinanzierung, um die ersten Jahre, in denen noch Zuschüsse nötig sind, weil noch nicht genügend Studierende da sind, die mit ihren Gebühren die Hochschule finanzieren", so der Gutachter.

Neue Uni soll im Oktober 2025 an den Start gehen