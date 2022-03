Der Weg für das "Mitteldeutsche Theater" von Schauspieler Dieter Hallervorden in der Dessauer Marienkirche ist frei. Am Mittwochabend haben sich der Kultur- und Wirtschaftsausschuss für das Theater-Projekt entschieden. Einstimmig hat der Wirtschaftsausschuss zugestimmt, im Kulturausschuss gab es eine Gegenstimme. Damit gibt es für den Vertrag mit Dieter "Didi" Hallervorden grünes Licht.

Der Dessauer Ehrenbürger hat bereits in Berlin zwei private Theater. In seiner Geburtsstadt möchte sich der Schauspieler und Komiker nun auch mit einer Theaterreihe längerfristig einbringen. Geplant sind etwa 160 Vorstellungen pro Jahr – Theaterstücke, Konzerte und auch Lesungen mit vielen namhaften Gästen. Hallervorden will erstklassige Kultur in die Stadt holen und so Dessau zum Kultur-Geheimtipp machen.