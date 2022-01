Geplantes Theater-Projekt Hallervorden will Dessauer Marienkirche als Theater nutzen

Schauspieler Dieter Hallervorden will in seiner Geburtsstadt Dessau für fünf Jahre eine Theaterreihe umsetzen. In Berlin betreibt er bereits erfolgreich zwei private Theater. Als Veranstaltungsort für sein "Mitteldeutsches Theater" hat er die Dessauer Marienkirche ins Auge gefasst. Das stößt jedoch teilweise auf Ablehnung.