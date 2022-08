Auf der Demonstration kritisierte der Dessauer Kreishandwerksmeister Karl Krökel die Russland-Sanktionen der Bundesregierung. Sie würden der deutschen Bevölkerung und Wirtschaft zu sehr schaden. In Dessau-Roßlau gibt es 850 Handwerksbetriebe mit etwa 5.000 Beschäftigten. Laut Krökel gefährdeten die aktuellen Russland-Sanktionen die Existenz vieler Handwerksbetriebe. Krökel sagt: "Es geht gerade schon los mit einzelnen Betriebsschließungen, das trifft vor allem die Bäckereien sehr stark gerade. Das wird aber alle Branchen betreffen, selbst die, wo das Gas nicht so eine große Rolle spielt."

Im Juli hatte die Kreishandwerkerschaft Dessau-Rosslau in offenen Briefen Waffenlieferungen an die Ukraine abgelehnt und ein Ende des Öl-Embargos gegen Russland gefordert. Die Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis hatte einen ähnlichen offenen Brief geschrieben. Allerdings ist man sich im Handwerk in Deutschland nicht einig. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, hatte in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa die Sanktionspolitik der Bundesregierung ausdrücklich unterstützt.