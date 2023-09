Der Oberbürgermeister der Stadt Dessau-Roßlau, Robert Reck (parteilos) hat eine Haushaltssperre für die Verwaltung verfügt. Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Das bedeutet, dass die Stadt ab sofort für freiwillige Leistungen kein Geld mehr ausgeben darf.

Die anderen beiden kreisfreien Städte des Landes, Magdeburg und Halle, stecken ebenfalls in finanziellen Schwierigkeiten. So musste auch Halle schon im Juli eine Haushaltsperre verhängen. Alle nicht notwendigen Ausgaben sind bis auf Weiteres in der Saalestadt untersagt.