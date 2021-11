In Dessau-Roßlau ist am Montag die landesweite Initiative "Heimatfenster" gestartet, die regionale Händler und Produzenten stärken soll. Ihre Produkte werden dafür bis Ende November in Schaufenstern anderer Händler ausgestellt und beworben, weil sie in den großen Supermarktketten selten oder gar nicht verkauft werden.

Im "Heimatfenster" gibt es dann etwa Kaffee aus Köthen, Käse aus Lindau und Wildwurst aus Dessau. In Dessau-Roßlau wird erstmals im Schaufenster eines Modegeschäfts am Markt ausgestellt – unter anderem die selbstkreierten Soßen eines Dessauer Kochs. Auch Geschäfte in Halle, dem Saalekreis und dem Burgenlandkreis beteiligen sich an der Aktion, die auch in Sachsen und Thüringen stattfindet. In einer von Braunkohle dominierten Region sollen so künftig regionale Schätze geborgen werden.