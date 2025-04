Das jedoch bereitet den Bienenzüchtern hierzulande zunehmend Probleme, berichtet Paul Schenk. Er ist der Vorsitzende des Imkerverbands Sachsen-Anhalt mit mehr als 2.300 Mitgliedern. Gerade im ländlichen Raum werde es für regionale Imker immer schwieriger, ihren Honig zu adäquaten Preisen an den Kunden zu bringen. Oft bleibe dann nur der Großhandel als Absatzmarkt. Dort würden aber lediglich um die zwei Euro pro Kilogramm gezahlt. Ein Minusgeschäft. Damit gerate die gesamte Imkerei unter Druck, die sinkende Zahl der Bienenvölker sei bereits ein beunruhigendes Zeichen, so Schenk.

Aber lässt sich verhindern, dass gepanschter Honig in großen Mengen zu Schnäppchenpreisen in Supermärkten angeboten wird? Die Verbraucherschützer fordern zunächst bessere Kontrollen, beweissichere Analyse-Methoden, etwa mittels DNA-Profilen: "Ziel muss sein, die Fälschung von Honig so teuer zu machen, dass es sich nicht mehr lohnt", sagt Heinrich. Und bis dahin? Misstrauisch bleiben, gerade wenn Honig zu Schleuderpreisen angeboten wird, so der Lebensmittelexperte.