Das neue Hotel am Schloßplatz in Dessau-Roßlau ist eingeweiht worden – nach jahrelangem Streit. Und nach einer noch längeren Geschichte des Ortes mitten in der Dessauer Innenstadt. Unter den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt sind die Meinungen dazu verschieden.

Erst Berufsschule, später städtisches Archiv und Kunstdepot, insgesamt aber ziemlich ramponiert: Der Plattenbau am Schloßplatz 4 und 5 in Dessau-Roßlau ist voller Graffiti, die Fenster sind zerschlagen. Überall liegt Müll. Das Gebäude ist nicht nur äußerst unansehnlich, sondern auch in die Jahre gekommen. Die Stadt will das Haus abreißen und das Grundstück verkaufen. Ein Investor ist auch gefunden. Am 14. Dezember 2020 unterzeichnen Oberbürgermeister Peter Kuras und Dr. Karl Gerhold, Geschäftsführender Gesellschafter der Getec, den Kaufvertrag. Die Getec will im Stadtzentrum ein neues Hotel bauen.