In dem Pharma-Werk in Dessau-Tornau arbeiten nach Angaben des Unternehmens 1.650 Beschäftigte. Im Oktober hatte IDT Biologika bekannt gegeben, dass es die Arbeit an einem eigenen Corona-Impfstoff einstellt. Grund für die Entscheidung sei auch gewesen, dass es zu wenig Menschen gab, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft waren und als Probanden in Frage kamen.