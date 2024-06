IDT Biologika entwickelt und produziert unter anderem Impfstoffe sowie Zell- und Gen-Arzneimittel. In der Corona-Pandemie hatte die Firma die Konkurrenten Johnson & Johnson sowie Astra Zeneca bei der Produktion ihrer Covid-19-Impfstoffe unterstützt. Außer in Tornau, das zu Dessau-Roßlau zählt, hat das Unternehmen noch Standorte in Magdeburg und Rockville in den USA.