IDT Biologika aus Dessau hat den Auftrag erhalten, einen der ersten Totimpfstoffe gegen Corona herzustellen. Die Pläne des Pharma-Auftragsfertigers wurden am Donnerstag in Anwesenheit von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) vorgestellt. Die entsprechenden Verträge mit der französischen Firma Valneva seien am Wochenende unterschrieben worden. Valneva hat den Impfstoffkandidaten Vla2001 entwickelt.