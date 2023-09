Impfstoffproduktion IDT Biologika aus Dessau wird Zentrum der Pandemie-Vorsorge

Das Pharmaunternehmen IDT Biologika aus Dessau-Tornau erfüllt als eins von fünf in Deutschland die Voraussetzungen des Bundes für die Herstellung von Impfstoffen. Vorerst für die nächsten fünf Jahren wird es deswegen zum Zentrum der Pandemie-Vorsorge in Deutschland. Um die notwendigen Produktionskapazitäten in Bereitschaft vorzuhalten, hat das Unternehmen ein weiteres Gebäude gebaut.